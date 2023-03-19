“ماسك” يفتح النار على “بايدن”: أدفع أعلى “ضريبة” في التاريخ

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رد المدير التنفيذي لشركة “تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن يحث فيها الأثرياء على دفع ضرائب إضافية، مؤكداً أنه دفع ضريبة دخل أعلى من أي شخص في التاريخ عام 2021 وسيكرر ذلك لعام 2022.

وكتب بايدن في تغريدة له: “لا مانع أن تصبح مليارديراً إذا بذلت الجهد لذلك، ولكن فقط ادفع حصتك العادلة، حيث يتوجب عليك دفع حد أدنى للضريبة بنسبة 25%، لأن ذلك يتعلق بالعدالة الأساسية”.

فيما أكّد ماسك في رده على الرئيس الأمريكي، أنه دفع 53% ضرائب على خيارات أسهم شركة Tesla المملوكة له، (40% فيدرالي و13% للدولة)، متسائلاً: “هل بعد كل ذلك يجب أن أرفع متوسط الضرائب المدفوعة؟”.