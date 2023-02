ماسك يهلل: الحمد لله حكمة الناس انتصرت!

المناطق_متابعات

بعد الحكم ببراءة الملياردير الأميركي إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال، وجهت إليه من قبل بعض المستثمرين والمساهمين إثر تغريدة عن أسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على “تمويل مضمون” لتحويل الشركة إلى كيان خاص وإلغاء طرح أسهمها في البورصة، علق الرجل المثير للجدل على الحكم ففي تغريدة على حسابه في تويتر اليوم السبت، كتب ماسك:”الحمد لله .. انتصرت حكمة الناس!”

كما أضاف أنه “يقدر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية Tesla 420 “.

أتى ذلك، بعد أن تعرض مالك تويتر لاتهامات من قبل حاملي أسهم الشركة، الذين قدموا دعوى ضده أمام محكمة في سان فرانسيسكو، زاعمين أن تغريداته في أغسطس2018، تسبب بتضليلهم، بعد أن أعلن أنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة وسحبها من البورصة

وكان من الممكن لو خسر تلك القضية أن يدفع تعويضات هائلة لحاملي الأسهم، إلا أن ماسك نجح عبر محاميه في تقديم حجج قوية عززت براءته.

يذكر أن أساس تلك الدعوى كان تغريدة نشرها صاحب تسلا في السابع من أغسطس/ آب 2018 ، كشف فيها أنه يدرس تحويل تيسلا من شركة مساهمة، إلى شركة خاصة، مقابل 420 دولار للسهم، مؤكداً أن لديه تمويلاً لتلك الخطوة.

كما نشر تغريدة أخرى في اليوم التالي، جدد فيها التأكيد بأن “دعم المستثمرين مضمون” !

ما أدى إلى ارتفاع سهم تيسلا بشكل كبير بعد هاتين التغريدتين، إلا أنه عاد وهبط مرة ثانية بعد أيام قليلة، عندما تبين أن الصفقة لن تحصل!

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!

I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023