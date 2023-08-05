“ماسك” يُخطط لتحويل “إكس” لمنصة تداول

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تواصل مالك تطبيق “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مع شركات عملاقة للبيانات المالية لبناء مركز للتجارة داخل التطبيق، سعياً منه لتحويل “تويتر سابقاً” إلى منصة تداول.

وأفاد تقرير نشرته مؤسسة “سيمافور” لتحليل البيانات، بأن ماسك طلب مقترحات من كبار المزودين بشأن المحتوى المالي وبيانات الأسهم التي يمكن من خلالها بناء المنصة.

ويسعى الملياردير الأمريكي لضم التطبيق والمنصة إلى تطبيق شامل أعلن عنه مسبقاً، والذي يُتيح للمُستخدمين إمكانية نشر المقالات الطويلة وإرسال الرسائل المشفرة فضلاً عن إمكانية الدفع الإلكتروني.