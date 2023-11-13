ماغديبورغ الألماني بطلٌ لسوبر جلوب السعودية 2023

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توّج فريق ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023” التي استضافتها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر.

وتمكن ماغديبورغ من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فوكس برلين الألماني بنتيجة (34-32) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فريق فوكس برلين بفارق 3 أهداف (16-13).

وعقب نهاية اللقاء، سلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، قائد فريق ماغديبورغ كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق برلين الميداليات الفضية، وحصل فريق برشلونة على الميداليات البرونزية بعد فوزه على كيلسي البولندي بنتيجة 33-30.