ماكرون: كلفت وزارة الدفاع بدراسة إرسال دبابات “لوكلير” إلى أوكرانيا

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس: “بالنسبة لدبابات لوكلير، طلبت من وزير الدفاع العمل على هذه القضية. ولا توجد خيارات مستبعدة”.