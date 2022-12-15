ماكرون للمنتخب المغربي: تركتم بصمة في التاريخ

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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة للمنتخب المغربي على مشواره المميز في مونديال قطر، بعد تأهل فرنسا إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزها 2-صفر على المغرب.

احترام وصداقة

وقال ماكرون، في تغريدة مرفقة بصورة اللاعب المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان إمبابي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: إلى أصدقائنا المغاربة تركتم بصمة في تاريخ كرة القدم.

وقبيل بدء مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في الدوحة التي تواجه فيها المنتخبان الفرنسي والمغربي، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الاحترام والصداقة بين فرنسا والمغرب.

الرياضة تجمعنا

وكتب ماكرون الذي سافر إلى الدوحة، أمس الأربعاء، لمشاهدة المباراة: جميعنا خلف المنتخب الفرنسي من أجل النصر، وأضاف: دون أن ننسى أبداً أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء بالاحترام والصداقة بين أمتينا.

وستكون فرنسا سعيدة بعدما أصبحت صاحبة أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين، والقائد ليونيل ميسي، يوم الأحد أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.

المركز الثالث

وسيخوض منتخب المغرب مباراة أخرى أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل، ومن المتوقع بعدها أن يحظى باستقبال الأبطال عقب العودة إلى بلاده.