ماكرون: يجب تأمين أوكرانيا وتجنب مواجهة روسيا وإعادة بناء توازنات مستدامة

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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تماما في المستقبل، وبلورة عدم اندلاع مواجهة مع روسيا، وإعادة بناء توازنات مستدامة.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية: “قلت دائما إنه على المدى الطويل، سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تماما في المستقبل. لكن سيتعين عليها أيضا بلورة عدم مواجهة مع روسيا وإعادة بناء توازنات مستدامة. وما زال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى ذلك”.

وأضاف ماكرون، “خسرت روسيا جيوسياسيا” مشيرا إلى علاقات موسكو مع حلفائها التقليديين، مع الصين، وتوسع حلف “الناتو” ليشمل السويد وفنلندا.

وأوضح الرئيس الفرنسي:”أثارت روسيا شكوك حلفائها التاريخيين. وخسرت الوصول إلى بحر البلطيق، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليها لأنها سرعت اختيار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو”.

وقد وصل الرئيس الأوكراني، إلى العاصمة الفرنسية باريس عصر اليوم، بعدما زار روما يوم السبت وبرلين صباح الأحد.

وتعتبر هذه الزيارة، هي الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الأزمة في أوكرانيا منذ فبراير 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثامن من فبراير الماضي في قصر الإليزيه، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس.