ماكرون يدعو الصين إلى إدانة الحرب في أوكرانيا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه سيواصل “الحديث مع روسيا” رغم الانتقادات التي يثيرها ذلك، كما دعا الصين إلى التحدث علناً ضد الحرب في أوكرانيا.

وقال، خلال حفل استقبال أقيم في الإليزيه بمناسبة العام الجديد بالتقويم القمري، إن “هناك موقفاً يجب أن تتبناه كلّ دولنا، وهو احترام السيادة ووحدة الأراضي… مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكننا إقامتهما“.

وأضاف ماكرون، أحد قادة الدول الغربية القليلين الذين ظلوا على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022: “انتقدني البعض في أوقات سابقة على التحدث إلى روسيا، وسأواصل التحدث إلى روسيا”.

وتابع متحدثاً عن الصين: “لكن من يستطيع الدفاع عن وجود نظام دولي حر ومستقر إذا أغمضنا أعيننا” عن الحرب.

وتابع ماكرون، أمام جمهور من الشخصيات الاقتصادية والفنية والأكاديمية المرتبطة بآسيا: “نحن جميعاً مسؤولون عن هذا النظام، ويجب أن نطبّقه“.

وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي نظيره الصيني شي جينبينغ، في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر، إلى “توحيد الجهود” ضد الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن “استقرار” العالم يصب أيضاً في “مصلحة” الصين.

وفيما يتعلق بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، أكد ماكرون أنه يتعين “الحد من التوترات في جميع أنحاء المنطقة، والسماح للسلام واحترام الاستقرار بأن يسودا أنحاء القارة، ما يسمح لنا معا بمواجهة التحديات الرئيسية في الزمن الحاضر” مثل الاحتباس الحراري.