ماكرون يسعى إلى إقناع بوتين بهدنة

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتباحث وإيّاه في عمليات القصف والغارات بالمسيّرات بالإضافة إلى أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمّة أوروبية عقدت في بروكسل إنّ «المسألة الأكثر إلحاحاً هي مواصلة الدعوة إلى هدنة في القصف والهجمات بالمسيّرات». وكان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتولّى بلاده حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا دعوَا يوم الثلاثاء إلى «وقف فوري للغارات الجوية والهجمات بالمسيّرات ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في أوكرانيا».