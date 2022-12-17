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ماكرون يسعى إلى إقناع بوتين بهدنة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 17 ديسمبر 2022 - 4:06 صباحًا
epa10367818 French President Emmanuel Macron gives a press conference at the end of an EU Summit in Brussels, Belgium, 15 December 2022. European leaders discussed Russia's war against Ukraine, energy and economy, security and defence, the EUâ€™s southern neighbourhood and external relations. EPA/STEPHANIE LECOCQ

المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتباحث وإيّاه في عمليات القصف والغارات بالمسيّرات بالإضافة إلى أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمّة أوروبية عقدت في بروكسل إنّ «المسألة الأكثر إلحاحاً هي مواصلة الدعوة إلى هدنة في القصف والهجمات بالمسيّرات». وكان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتولّى بلاده حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا دعوَا يوم الثلاثاء إلى «وقف فوري للغارات الجوية والهجمات بالمسيّرات ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في أوكرانيا».

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 17 ديسمبر 2022 - 4:06 صباحًا
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