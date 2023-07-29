ماكسيمين يعلن رحيله عن نيوكاسل

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أعلن الفرنسي ألان ماكسيمين أنه سيرحل عن صفوف فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.

وغاب ماكسيمين صاحب الـ26 عامً اعن الفريق في أغلب فترة استعداداته للموسم الجديد، والآن، نشر رسالة وداع للفريق عبر تطبيق «إنستجرام».

وأعرب اللاعب عن عشقه للنادي وتحدث عن الرحلة معه من فريق يكافح لتفادي الهبوط إلى فريق أحرز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وقال ماكسيمين: «وقعت في حب نيوكاسل، أتيحت لي فرص هائلة للرحيل عن الفريق في أوقات عصيبة، لكن هذا كان متأخرا للغاية، حيث كنت قد وقعت في حب النادي، كنت أريد وأحتاج بل ويجب علي البقاء لمساعدة فريقي في إنقاذ النادي من الهبوط، وكان هذا يعني العالم بالنسبة لي».

وأضاف: «بالطبع خلال تلك الأوقات العصيبة، ربما كانت الشكوك تتسلل للبعض، لكنني كنت أثق دائما في هذا النادي وأتطلع إلى ما نحن فيه اليوم، إنه شيء جميل للغاية».

وتابع: «أرحل عن نيوكاسل وهو في المكانة التي كان فيها دائما، وهذا يشكل أفضل إنجاز بالنسبة لي، لأنني كنت جزءا منه».



وكان ماكسيمين انضم إلى نيوكاسل قادما من نيس الفرنسي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، وشارك في 124 مباراة مع الفريق سجل خلالها 13 هدفا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.