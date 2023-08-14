مالكوم يقود تشكيل الهلال أمام أبها

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أبها، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن.

وقرر جيسوس استبعاد السنغالي كاليدو كوليبالي، والمهاجم عبد الله الحمدان، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيليل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشايل، مالكوم، عبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد العويس، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، الخيبري، حمد اليامي، محمد كنو، القحطاني، الناصر، عبدالله رديف”.