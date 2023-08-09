مالكوم يقود هجوم الهلال أمام الشباب في البطولة العربية

المناطق_الرياض

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لمباراة الديربي أمام الشباب، في نصف نهائي البطولة العربية.

وتقام مباراة الشباب والهلال، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وجاء تشكيل الهلال في مباراة الشباب على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

محور الارتكاز: محمد كنو، روبن نيفيز.

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ميشايل.

قلب الهجوم: مالكوم.

وتضم قائمة البدلاء “حبيب الوطيان، محمد جحفلي، الخيبري، حمد اليامي، محمد البريك، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، كاريلو، سعد الناصر، محمد القحطاني، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان”.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الشباب والهلال، إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، ليواجه المتأهل من الشرطة العراقي والنصر.