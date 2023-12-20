مالك الإبل “جفران السبيعي” تسمية عام 2024 بـ “عام الإبل” هو دعم كبير من القيادة

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أعرب مالك الإبل جفران فلاح السبيعي عن سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2024 بـ “عام الإبل” والذي يعكس الاهتمام الكبير من الدولة وقياداتها بالإبل ويسهم في إبراز هذا الموروث.

وأشار أن قطاع الإبل يجد اهتمام لا محدود من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل؛ كما يجد متابعة وجهود متواصلة من رئيس نادي الإبل من الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين الذي يقدم حراك وعمل كبير لتطوير هذا القطاع الأصيل ويوفر الدعم والتسهيلات لملاك الإبل.

وأكد أن هذا الاهتمام بالموروث الأصيل له الكثير من الأبعاد في مسيرة قطاع الإبل وله جانب اقتصادي كبير وسيكون له مردود على ملاك الإبل.