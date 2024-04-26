مالك الهجن الأمريكي: أحببت السعودية كثيراً

المناطق ـ العلا

أبدى مالك الهجن الأمريكي ومغنّي الرّاب قاسم دين (أبو ناصر) المعروف باسم سويز بيتز سعادته بكونه أول أمريكي يشارك في عالم الهجن، وذلك بعد مشاركته في كأس العلا للهجن، وقال “دخلت عالم الهجن منذ أربع أو خمس أعوام، وسعيد بكوني أول أمريكي في عالم الهجن، وبإذن الله سأفوز بأحد أشواط البطولة”.

وأضاف “سباقات الهجن في السعودية ممتعة جدا، وقد أحببت هذه الرياضة كثيرا كما أحببت السعودية وشعبها النبيل والمناطق التي تقام فيها السباقات وأخرها العلا التاريخية”.

وتمنى مالك الهجن الأميركي أن يقدم شيئا إيجابيا مع الآخرين هنا، وقال “أتمنى أيضا تنتشر هذه الرياضة حول العالم، ومن جديد أؤكد سعادتي بوجودي هنا”.

من جهته، شدد المضمر السعودي محمد بن شريم سعادته الكبيرة بفوز المطية “العلا” بأول أشواط البطولة، وقال “شوط العلا صحيح أنه صعب إذ يتنافس فيه نخبة النخبة، لكن المطية “العلا” غير غريب عنها الفوز من يوم شرائها والاسم من اختيار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود”.