“مالك ومالك” طالبا تعليم المخواة يُمثِّلان السعودية في مسابقة “تحدي علوم المستقبل” بالإمارات

من جانبه، ثمَّن مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق هذا المنجز مهنئًا الطالبَيْن وأسرتَيْهما، ومثمنًا جهود المشرف على الفريق أحمد بن علي العمري، ومتابعة مدير المدرسة الأستاذ يحيى موسى العمري، ومنسق المسابقة الأستاذ جار الله أحمد العمري، وفريق العمل بقِسم الموهوبين بتعليم المخواة.. متمنيًا للفريق التمثيل المشرف للوطن، وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية.