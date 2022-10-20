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ماليزيا تعلن عن تنظيم انتخابات عامة في 19 نوفمبر المقبل

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 أكتوبر 2022 - 9:59 صباحًا

أعلنت اللجنة الانتخابية في ماليزيا اليوم، عن تنظيم انتخابات عامة مبكرة، لتجديد أعضاء البرلمان في 19 نوفمبر المقبل.
وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر المقبل .

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.

وكانت الانتخابات العامة في ماليزيا قد تقرر عقدها في سبتمبر 2023، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قد أعلن في العاشر من أكتوبر الجاري حل البرلمان، في خطوة لإجراء انتخابات مبكرة.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 أكتوبر 2022 - 9:59 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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