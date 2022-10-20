ماليزيا تعلن عن تنظيم انتخابات عامة في 19 نوفمبر المقبل

أعلنت اللجنة الانتخابية في ماليزيا اليوم، عن تنظيم انتخابات عامة مبكرة، لتجديد أعضاء البرلمان في 19 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر المقبل .

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.

وكانت الانتخابات العامة في ماليزيا قد تقرر عقدها في سبتمبر 2023، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قد أعلن في العاشر من أكتوبر الجاري حل البرلمان، في خطوة لإجراء انتخابات مبكرة.