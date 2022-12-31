ماليزيا.. فيل يقتل أحد المسؤولين عن رعايته في متنزه عام

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لقي أحد العاملين في متنزه بولاية صباح في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، حتفه نتيجة تلقيه نطحة قوية من فيل.

وأوضح مدير متنزه “لوك كاوي” في جزيرة بورنيو، أوغسطين توغا، أن “جو فريد لانسون” (49 عاماً) كان يوفّر رعايةً لصغير فيل يعاني من إصابة، ثم تلقى فجأة نطحة “قوية جداً” في صدره من فيل آخر، فلقي حتفه على الفور.

من جانبه، أعرب وزير السياحة والثقافة والبيئة في ولاية صباح جعفري عارفين، عن أسفه لما جرى، مشيراً إلى أنه تجري حالياً تحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

ويضم المتنزه 16 فيلاً من نوع “بورنيو”؛ وهو نوع مهدد بالانقراض إذ لم يبق سوى 2000 فيل في ولاية صباح، ولا يهتم بفيلة المتنزه سوى ستة موظفين.

وفي ديسمبر 2011، قتل فيل بري سائحاً أسترالياً في محمية تابين الطبيعية على الجانب الشرقي من ولاية صباح.