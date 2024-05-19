مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بعد صراع الجولة الأخيرة مع أرسنال

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أحرز مانشستر سيتي اليوم الأحد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرّة الرابعة توالياً والعاشرة في تاريخه عقب فوزه على ضيفه وست هام يونايتد 3-1 في الجولة الختامية من منافسات البريميرليغ.

وسجل كل من فيل فودن (2 و18) ورودري (59) أهداف السيتي فيما دوّن محمد قدوس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 42.

وسجل فيل فودين 9 أهداف في آخر 9 مباريات له مع الـ”سيتي” في جميع المسابقات كما أنه نجح في تسجيل 8 أهداف في آخر 6 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي اللقب للمرة السادسة في آخر 7 مواسم.

وبات بيب غوارديولا أول مدرب يحقق 4 ألقاب متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن المدرب الإسباني المميز من حصد لقبه الثاني عشر كمدرب في الدوريات الخمسة الكبرى.

كما حقق غوارديولا لقب الدوري في 12 من مواسمه الـ15 كمدرب.

في المقابل، فاز آرسنال على ضيفه إيفرتون 2-1.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بـ91 نقطة فيما يأتي آرسنال في مركز الوصافة بـ89 نقطة.

وأصبح موسم 2023-2024 الأغزر من حيث عدد الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 1246 هدفاً.