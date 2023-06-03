مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على يونايتد بثنائية

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توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، على ملعب “ويمبلي” فى نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى بالموسم الجارى 2022-2023.

سجل إلكاى جوندوجان الهدف الأول لصالح مانشستر سيتى بالدقيقة الأولى من بداية المباراة عن طريق تسديدة رائعة.

وأصبح هدف جوندوجان هو الأسرع فى تاريخ نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى متخطيا الرقم القياسى المسجل بإسم لويس ساها الذى سجل هدفا بعد مرور 25 ثانية مع إيفرتون ضد تشيلسي في عام 2009.

وأحرز برونو فرنانديز هدف التعادل لفريق مانشستر من ركلة جزاء بالدقيقة 33 من زمن المباراة.

أحرز جوندوجان هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 51.