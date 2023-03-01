مانشستر سيتي يبلغ دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

المناطق-متابعات

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مضيفه بريستول سيتي 3 /صفر الثلاثاء بالدور الخامس.

كما صعدت فرق فولهام وبلاكبيرن روفرز وبرايتون إلى دور الثمانية بعد أن حققت جميعها الفوز.

وتغلب فولهام على ضيفه ليدز يونايتد 2 /صفر وفجر بلاكبيرن مفاجئة كبيرة وفاز على ملعب مضيفه ليستر سيتي 2 /1 كما تغلب برايتون على مضيفه ستوك سيتي 1 /صفر.

وعلى ملعب أشتون جيت حسم سيتي فوزه على بريستول المنافس بدوري البطولة الإنجليزية، بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وتقمص فيل فودين دور البطولة في فوز سيتي بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7 و74 وتكفل البلجيكي كيفين دي بروين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وعلى ملعب كرافين كوتاج، فاز فولهام على ليدز بهدفين سجلهما جواو بالينيا ومانور سولومون في الدقيقتين 21 و56.

وعلى ملعب كينج باور، تقدم بلاكبيرن بهدفين حملا توقيع تيري دولان وصامويل سزموديكس في الدقيقتين 33 و52 وتكفل كيليتشي إيهياناتشو بالهدف الوحيد لليستر سيتي في الدقيقة 67.

وعلى استاد بريطانيا، قاد إيفان فيرجسون فريقه برايتون للفوز على مضيفه ستوك سيتي بهدف سجله في الدقيقة 30.