مانشستر سيتي يعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي

المناطق-واس

عاد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه فولهام 4 – 0 السبت في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع السيتي رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال، فيما بقي فولهام على النقطة 44 في المركز الـ 14.

ولحق بيرنلي بشيفيلد يونايتد إلى الدرجة الأولى بخسارته أمام توتنهام 1-2، كما بات في حكم المؤكد أن يسقط أيضاً لوتون تاون بعد خسارته أمام وست هام 1-3، فيما لم يتمكن نوتنغهام فوريست من تأكيد سقوط لوتون رسمياً بعد خسارته من ضيفه تشلسي 3-2.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه برايتون 1-1، فيما عاد برنتفورد من أرض بورنموث بالفوز 2-1، وتغلّب إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1-0.