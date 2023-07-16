مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بشأن صفقة محرز

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بعد ساعات من انتشار أنباء قوية بشأن توصل الأهلي السعودي لاتفاق نهائي لضم النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، فاجأ الأخير نظيره السعودي برسالة مثيرة للجدل.

إذ فاجأ مانشستر سيتي الجميع بعدما نشر عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في موقع «تويتر» صورة لمحرز وهو يشير بعلامة النصر، وأرفقها بتعليق مقتضب «ساحر العرب لدينا».

وأثارت التغريدة حالة من الجدل، إذ اعتبرها البعض إشارة إلى بقاء النجم الجزائري مع مانشستر سيتي وعدم رحيله للأهلي.

يذكر أن محرز (32 عاماً) يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2025، لكن الجزائري الدولي قد يفكر في الرحيل في ظل قلة مشاركاته في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.