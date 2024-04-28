مانشستر سيتي يواصل مطاردة آرسنال بثنائية في نوتينجهام

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واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته المحلية للمباراة الخامسة على التوالي بعد الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة (2-0)، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2023-2024.

وجاء هدف السيتي الأول عن طريق جفارديول في الدقيقة (32) من زمن أحداث الشوط الأول، بينما عزز إيرلينج هالاند النتيجة لصالح الفريق “السماوي” في الدقيقة (71).

وعاد هالاند – 23 عامًا – للمشاركة مع الفريق “السماوي” بعد غياب في آخر مباراتين سواء ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي أو برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي.هذه النتيجة جعلت السيتي يواصل مطاردة آرسنال، ليصبح رصيده (79 نقطة) بفارق نقطة عن “الجانرز” متصدر المسابقة.ويمتلك “السيتي” مباراة مؤجلة ضد توتنهام هوتسبير، وهنا في حال فوز الفريق “السماوي” سيصبح في صدارة الترتيب.وشهدت هذه الجولة فوز آرسنال خارج دياره على ملعب “توتنهام” بنتيجة (3-2)، ليحقق “الجانرز” انتصاره المحلي الثالث على التوالي.ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي في مباراته المقبلة ضد وولفرهامبتون مساء السبت المقبل، في المقابل يستضيف آرسنال منافسه بورنموث على ملعب “الإمارات”.في المقابل، توقف رصيد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد (26 نقطة) من 35 مباراة، حيث يبتعد عن لوتون تاون بفارق نقطة واحدة فقط قبل ثلاث جولات من المسابقة.ويأتي ترتيب المراكز الأربعة الأولى كالتالي:- آرسنال (80 نقطة) (35 مباراة)

– مانشستر سيتي (79 نقطة) (34 مباراة)

– ليفربول (75 نقطة) (35 مباراة)

– أستون فيلا (67 نقطة) (35 مباراة)