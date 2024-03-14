مانشستر يونايتد يتخذ قراراً جديداً بشأن غرينوود

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اتخذت إدارة مانشستر يونايتد قراراً جديداً بشأن مستقبل المهاجم الدولي الإنجليزي السابق ماسون غرينوود، قد لا يرضي عشاق الفريق الغاضبون من مستوى ماركوس راشفورد وأنتوني.

عشاق النادي الأحمر كانوا يأملون في رؤية غرينوود على ملعب أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، لكن الإدارة لا تريد ذلك، وأبلغت اللاعب بأنه على قائمة البيع في الصيف المقبل، رغم تألقه الكبير في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكشفت مصادر شبكة ESPN الرياضية عن استعداد مانشستر يونايتد لاستقبال العروض المقدمة لشراء ماسون غرينوود في الصيف، وفق “الشرق”.

أضافت “أكدت مصادرنا الخاصة أن إطلاق سراح ماسون غرينوود في الصيف لا يزال هو النتيجة الأكثر ترجيحاً، ومن المتوقع بعد ذلك أن يطلب النادي حوالي 40 مليون إسترليني للاستغناء عن المهاجم الشاب”.

إدارة مانشستر يونايتد أُجبرت في وقت سابق من الصيف الماضي على إعارة ماسون غرينوود إلى خيتافي الإسباني، مع تسديد جزء من راتبه الأسبوعي، بسبب غضب لاعبات فريق سيدات يونايتد من استمرار اللاعب عقب اتهامه في قضايا تحرش وعنف ضد المرأة.

وجاء رحيل غرينوود ضد رغبة المدير الفني للفريق إريك تن هاغ الذي أراد استمراره، نظراً لضعف الحصيلة التهديفية لجميع لاعبي الخط الأمامي “أنتوني وراشفورد ومارسيال وسانشو”.

وتعالت الأصوات المُنادية بعودة غرينوود إلى أولد ترافورد فور انتهاء الموسم، بعد تأثيره الإيجابي على مسيرة خيتافي في الليغا هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 في 23 مباراة، بالإضافة لتسجيله هدفين في كأس ملك إسبانيا من 3 مباريات.