مانشستر يونايتد يضم الحارس بايندير من فناربخشه

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية اليوم الجمعة تعاقده مع الحارس التركي ألطاي بايندير من فناربخشه مقابل نحو 4.3 مليون جنيه استرليني (5.45 مليون دولار).

وقال يونايتد إن بايندير وقع عقدا يستمر حتى 2027 مع إمكانية تمديد التعاقد لعام إضافي.

وخاض الحارس البالغ عمره 25 عاما، الذي شارك في خمس مباريات دولية، 40 مباراة مع فناربخشه في كافة المسابقات الموسم الماضي، حيث ساهم في الفوز بكأس تركيا واحتلال المركز الثاني بالدوري التركي الممتاز.

وقال بايندير “إنه شرف كبير الانضمام إلى مانشستر يونايتد لأصبح أول لاعب تركي يمثل هذا النادي الرائع”.

وقال موقع يونايتد على الإنترنت إن بايندير خاض 166 مباراة في مسيرته وحافظ على نظافة شباكه في 53 منها.

ووصل بايندير إلى أولد ترافورد بعد يوم واحد من انتقال الحارس دين هندرسون إلى كريستال بالاس.

وسيلعب يونايتد مع أرسنال في الدوري الممتاز بعد غد الأحد.