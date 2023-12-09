مانشستر يونايتد ينهار أمام بورنموث بثلاثية

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سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه بورنموث بنتيجة صفر – 3، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز دومينيك سولانكي وفيليب بيلينغ وماركوس سينيسي ودانغو واتارا في الدقائق 5 و68 و73.

أفسدت هذه الخسارة فرحة إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال نوفمبر الماضي.

في ملعب أولد ترافورد مُني مانشستر يونايتد بخسارته السابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس (مؤقتا) بينما حقق بورنموث فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم في المسابقة رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.