مانشستر يونايتد يودع رونالدو.. بـ 81 كلمة فقط!

وضع الفريق الأول لكرة بنادي مانشستر يونايتد رسالة صريحة لتوديع كريستيانو رونالدو مساء الأربعاء ، وذلك من خلال برنامجهم اليومي استعدادا لمباراة بيرنلي في كأس كاراباو.

ورحل النجم البرتغالي عن نادي مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد الحوار الجريء مع بيرنس مورجان، ووحه فيه العديد من الانتقادات إلى الإدارة والجهاز الفني.

وجاء في الرسالة المكونة من 81 كلمة: “رحل كريستيانو رونالدو عن النادي باتفاق متبادل الشهر الماضي”.

سجل النجم البرتغالي 145 هدفًا في فترتين و 436 مباراة وساعدنا في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

توج رونالدو أيضًا بجائزة الكرة الذهبية في عام 2008. وفي بيان يوم 22 نوفمبر 2008، سجل النادي امتنانه لمساهمة كريستيانو الهائلة وتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل.

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