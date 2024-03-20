مانشيني: مباريات كرة القدم صعبة وعلينا خوضها بتركيز ومستوى عالٍ

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أكد المدير الفني للمنتخب السعودي “روبرتو مانشيني” أن جميع مباريات كرة القدم صعبة ويجب اللعب فيها بتركيز ومستوى عالٍ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ملعب الأول بارك في الرياض الذي سيستضيف غداً مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال مانشيني: “مباراة الغد الأولى لنا بعد نهائيات كأس آسيا الماضية، وستكون أمام منتخب قوي تمكن من الوصول لأدوار متقدمة في البطولة الآسيوية، ويتمتع لاعبوه ببنية جسمانية جيدة وأداء فني متطور لذلك لن تكون مباراة سهلة، ونطمح للفوز ومواصلة الصدارة “.

وشدد المدرب الإيطالي على أهمية احترام المنافس، وقال: “في كرة القدم لا توجد مباراة سهلة لابد أن تحترم الفريق المنافس وأن تلعب جميع المباريات بمستوى عالٍ، وبالتأكيد هدفنا أن نفوز ونواصل صدارة المجموعة “.

وأضاف: “اللاعبون الموجودون هم الأفضل ويخدمون أفكاري الفنية، وبعض اللاعبين لم نضمهم بسبب الإصابات كما أن الفرصة ما زالت متاحة لأي لاعب لتمثيل المنتخب، إذا كان مستواه يؤهله للمشاركة معنا”.

وأكد مدرب المنتخب السعودي أن خروجهم من كأس آسيا الماضية من دور الـ16 أصابهم ببعض الإحباط، عطفاً على الأداء الذي قدمه اللاعبون وكانوا يستحقون الوصول للأدوار المتقدمة، مشدداً على أنهم جاهزون حالياً للمضي قدماً في التصفيات.

وقال: “الفريق حالياً يستطيع خلق فرص أمام المرمى والمهم الآن العمل على استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف “.

وأرجع مانشيني عدم ضم اللاعب عيد المولد في المعسكر الحالي لوجوده مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد حالياً في معسكر قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً، مؤكداً أن اللاعب جيد ولديه مساحة للتطور.