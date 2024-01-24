مانشيني: منتخب تايلند صعب .. والمشاركة في المباريات للاعب الجاهز

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أكد مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني أن مواجهة الأخضر ضد تايلند صعبة كون المنافس يقدم أداءً جيداً خلال كأس آسيا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم في مقر المركز الإعلامي الرئيس للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة قبل مواجهة المنتخبين غداً على ملعب المدينة التعليمية في آخر مباريات دور المجموعات “المجموعة السادسة” من البطولة.

وقال المدرب الإيطالي: ” جميع مباريات البطولة صعبة، وهدفنا الفوز بالبطولة، ولدينا فرصة لذلك، وإذا أردنا أن نصل إلى النهائي يجب أن نلعب ضد أفضل المنتخبات، وحساباتنا دائماً أن نفوز في كل مباراة نشارك بها”.

وأكد جاهزية الجميع لمواجهة الغد رغم الإصابات التي وصفها بأنها ليست كبيرة، لافتاً النظر إلى أن وضع اللاعبين جيد، مبيناً أنه ستتضح غداً جاهزية المدافع حسان تمبكتي من عدمها بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة قيرغيزستان.

وقال مدرب الأخضر: “لدينا ٢٦ لاعباً ونخوض مباريات كثيرة وبالتأكيد نحتاج للوقت لاستعادة عافيتنا ولياقتنا، وسياستي التدريبية هي مشاركة اللاعب المستعد والجاهز”.

وأضاف: “ليس هناك أي مباراة سهلة في البطولة، وبالتالي العمل يجب أن يكون متواصلاً للجميع ، ولدينا مشكلة إهدار الفرص ونحاول التغلب عليها من خلال زيادة الفرص أمام المرمى”، مقدماً شكره لجميع الجماهير التي ساندتهم في الدوحة ووقوفها مع المنتخب ، مأملاً أن يكون عند حسن ظنهم في جميع المباريات.

بدوره أكد لاعب المنتخب السعودي فيصل الغامدي جاهزيتهم كلاعبين لمباراة الغد التي وصفها بالصعبة والمهمة لتحديد متصدر المجموعة وهو هدفهم الحالي .

وشدد الغامدي على أنه يسعى كلاعب أن يكون عن حسن ظن الجميع والتطوير من مستواه ، لافتاً النظر إلى أنه يعمل مع زملائه اللاعبين خلال التدريبات كمجموعة واحدة لتحقيق هدفهم وهو التتويج بكأس البطولة.