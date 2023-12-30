مانشيني يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لـ”كأس آسيا”

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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني ” عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في دولة قطر خلال الفترة 31 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره ثلاثة مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والودية الثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.

يجدر الإشارة، بأن المنتخب الوطني خاض ستة مبارايات ودية في مراحل الإعداد الثلاث الماضية، بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، كوريا الجنوبية، نيجيريا، مالي. كما خاض الأخضر مباراتين في منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 أمام منتخبي باكستان والأردن.

واستدعى المدير الفني مانشيني( 30 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.

وسيغادر “الأخضر” صباح يوم غدًا الأحد إلى دولة قطر، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة “الرياض” ويغادرون من مطار الملك خالد الدولي وصولاً لمطار الدوحة الدولي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.