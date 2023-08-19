ماني: النصر لم يستحق الفوز أمام التعاون

المناطق_الرياض

أكد لاعب النصر، السنغالي ساديو ماني، أن فريقه استحق الخسارة أمام التعاون، مساء الجمعة، بنتيجة 2-0، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالي ماني في تصريحات بعد المباراة: “النصر لم يستحق الفوز، والفريق لم يكن جيدا خلال مباراة التعاون”.

وأوضح أن خسارة النصر لأول مباراتين في الدوري أمر غير مقبول، ويجب العمل بجد وقوة من أجل الانتصار.

وأشار إلى أن الفريق يحتاج للعمل وبذل مزيد من الجهد كما ظهر في البطولة العربية لو كان يرغب في المنافسة.

وأتم تصريحاته: “علينا أن نرتاح ونستعيد قوتنا ونكون في كامل طاقتنا خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات”.