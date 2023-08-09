ماني: لاأعرف الهلال والشباب .. والشرطة صعب علينا الفوز

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أكد السنغالي ساديو ماني نجم النصر أن فريقه سيكون جاهزًا لنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بغض النظر عن اسم المنافس.

وقال ماني في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي في نصف النهائي والتي حسمها النصر بالفوز بهدف نظيف: إن الفريق قدم مباراة جيدة اليوم لكنهم واجهوا فريقًا قدم مباراة دفاعية وهو ما صعب الأمور على النصر.

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في النهائي سواء الهلال أم الشباب قال ماني إنه لا يعرف الفريقين بشكل جيد لكنهما بالتأكيد فريقان مميزان كونهما وصلا إلى مباراة الدور نصف النهائي.

وعن انطباعه على استقبال الجماهير له في كل مباراة أعرب ماني عن تقديره لهذا الأمر الرائع من الجمهور وهو ما يمنحه الدافع لتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير.