ماني يوافق على عرض النصر

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أفادت تقارير بموافقة نجم بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني على الانتقال لصفوف نادي النصر.

ووافق ساديو ماني، بحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، على الانتقال إلى نادي النصر هذا الصيف.

وعلم “سبورت 24 من مصادره المقربة أن المفاوض النصراوي كثف اتصالاته مع إدارة بايرن ميونخ الألماني؛ لشراء عقد اللاعب السنغالي ساديو ماني خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة البايرن طلبت مبلغ 30 مليون يورو لبيع عقده؛ وهو الأمر الذي رفضه المفاوض النصراوي مطالباً بتخفيض المبلغ لإتمام الصفقة، ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.