ماهي مُسببات السرطان؟.. استشاري أمراض باطنية يُجيب

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية، وطبيب الجهاز الهضمي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، عن أبرز أسباب مرض السرطان.

أسباب السرطان

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ماهي مسببات السرطان؟.. الجواب: عوامل متعددة، أبرزها: السمنة، والتدخين والخمر، والوراثة، وكذلك أعراض جانبية للأدوية”.

وأضاف، أن حالة الالتهاب المُزمن تُسبب السرطان، فضلًا عن الفيروسات والبكتيريا كفيروس الكبد بي وسي والأيدز وجرثومة المعدة”.

ماهي مسببات #السرطان؟ الجواب: عوامل متعددة، أبرزها: 👈 السمنة

👈 التدخين والخمر

👈 الوراثة

👈 أعراض جانبية للأدوية

👈 حالة الالتهاب المزمن

👈 الفيروسات والبكتيريا كفيروس الكبد بي وسي والأيدز وجرثومة المعدة. — د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) January 5, 2023

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