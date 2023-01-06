أبرز الموادأهم الاخبارمنوعات

ماهي مُسببات السرطان؟.. استشاري أمراض باطنية يُجيب

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 6 يناير 2023 - 4:06 مساءً

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية، وطبيب الجهاز الهضمي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، عن أبرز أسباب مرض السرطان.

أسباب السرطان

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ماهي مسببات السرطان؟.. الجواب: عوامل متعددة، أبرزها: السمنة، والتدخين والخمر، والوراثة، وكذلك أعراض جانبية للأدوية”.

وأضاف، أن حالة الالتهاب المُزمن تُسبب السرطان، فضلًا عن الفيروسات والبكتيريا كفيروس الكبد بي وسي والأيدز وجرثومة المعدة”.

اقرأ ايضًا

هيئة الغذاء والدواء تُحذر من 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 6 يناير 2023 - 4:06 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى