ماورو بوجيا: «مسام» قدم تضحيات كبيرة في سبيل إعادة الثقة للمدنيين في اليمن

المناطق_أحمد حماد

أشاد ماورو بوجيا الرئيس السابق لمجلس الدولة في جنيف وعضو مجلس ولايات سويسرا بما قدمه مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام على مدى السنوات الست الماضية من أعمال وتضحيات في سبيل أداء رسالته الإنسانية.

وقال في الكلمة التي ألقاها في ندوة الجهود المبذولة في نزع الألغام وتأثيرها على السلام والأمن الإنساني التي عقدت في جنيف أمس أن «مسام» لم يحقق إنجازاته الكبيرة دون تضحيات حيث قدم عدد من الشهداء والمصابين من منسوبيه خلال أداء أعمالهم في إزالة الألغام في بلد يعد من أكثر بلدان العالم تضرراً من الألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن نزع الألغام من الأراضي عملية تعني استعادة الثقة، والتي بدونها لا يمكن تحقيق السلام، وهذا يعني عودة المدنيين إلى أراضيهم وتجديد حريتهم في الحركة.

وأضاف بوجيا “باسم السلطات السويسرية وسلطات جنيف.. جنيف التي تعد مهد القانون الإنساني، عن شكرنا العميق من القلب لمشروع «مسام» على العمل الممتاز الذي يتم إنجازه”.كما نوه البرلماني السويسري بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن على مدى السنوات الماضية.