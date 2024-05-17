مايكروسوفت تطرح “كول أوف ديوتي” الجديدة ضمن خدمة الاشتراكات

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ذكر مصدر مطلع، الجمعة، أن شركة مايكروسوفت تعتزم طرح الإصدار التالي من لعبة الفيديو “كول أوف ديوتي” على خدمة الاشتراكات التابعة لها بدلا من النهج القديم ببيعها حسب الطلب فقط.

وقال المصدر الذي رفض كشف هويته نظرا لحساسية الأمر، بحسب رويترز، إنه من المقرر الإعلان عن هذه الخطوة في التاسع من يونيو في فعالية “إكس بوكس” السنوية التي تقيمها الشركة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من أورد هذا النبأ اليوم.

واستحوذت مايكروسوفت على اللعبة بعد شرائها شركة “أكتيفجن بليزارد” في صفقة وصلت قيمتها إلى 69 مليار دولار، والتي أبرمتها في أواخر العام الماضي.