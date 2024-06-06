“مايكروسوفت” تطلق إصداراً جديداً من “ويندوز 10”

المناطق_متابعات

طالبت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر بالانضمام إلى القناة التجريبية لنظام التشغيل ويندوز 10؛ لتلقي لإصدار جديد خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك بعد قرار الشركة بإيقاف دعم ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025؛ الأمر الذي يعني عدم حصول مستخدمي النظام على دعم تقني، أو تحديثات أمنية بدون مقابل بعد هذا التاريخ.

وأضافت بأنه يمكن لمشتركي البرنامج الحصول على الإصدار التجريبي الجديد، دون ترقية تلقائية لنظام تشغيل ويندوز 11، حتى في حالة استيفاء أجهزتهم الحد الأدنى من المتطلبات.

وتشير إحصائيات شهر مايو الماضي، إلى أن أكثر من 50% من الأجهزة لا تزال تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، في حين يحتاج ويندوز 11 إلى عدة متطلبات أبرزها جهاز تخزين بسعة 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، إلى جانب بطاقة رسومات متوافقة مع DirectX 12.