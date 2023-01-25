مايكروسوفت تعلن عودة خدماتها السحابية للعمل بعد تعطُّلها

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن إعادة تشغيل جميع خدماتها السحابية بعدما تسبب عطل في توقف منصتها السحابية “أزور” وخدمات “تيمز وأوت لوك “.

وأوضحت أن المشكلة حدثت مع الأجهزة على مستوى الشبكة ما أثر في اتصال العملاء بالإنترنت بخدمة “أزور”، إضافة إلى الاتصال بين الخدمات في مراكز البيانات.

وأضافت أنها تراجعت عن تغيير في الشبكة تسبب في المشكلة واستخدمت بنية تحتية إضافية لتعجيل استعادة الخدمات.

وكانت مايكروسوفت أعلنت أنها تحقق في مشكلة تؤثر بالعديد من الخدمات منها “تيمز” و”أوت لوك”، بعد تلقي بلاغات بعطل المنصتين لدى آلاف المستخدمين على مستوى العالم.

وقالت في تغريدة على تويتر، إنها حددت مشكلة محتملة في الشبكة، وتعمل على تحديد الخطوات التالية لحل المشكلة.

ولم تفصح “مايكروسوفت” عن عدد المستخدمين المتضررين، ولكن البيانات من موقع “داون دتيكتور” الإلكتروني لتتبع الأعطال أظهرت وجود أكثر من 3900 حالة في الهند وأكثر من 900 باليابان، كما وردت شكاوى من أستراليا وبريطانيا والإمارات.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن معظم المستخدمين من تبادل الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق “تيمز”.

ويشكل تطبيق “تيمز”، الذي يستخدمه أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، جزءا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدمه لإجراء مكالمات وجدولة الاجتماعات وتنظيم سير عملها.