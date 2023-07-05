“مايكروسوفت” تنفي قرصنة 30 مليون حساب

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نفت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تعرّض قاعدة بياناتها للقرصنة على يد مجموعة تُطلق على نفسها “Anonymous Sudan”، والتي ادّعت اختراق خوادم الشركة وسرقة بيانات 30 مليون مستخدم.

وعرض القراصنة، وفقاً لموقع “bleepingcomputer” التقني، قاعدة البيانات المسروقة للبيع على الإنترنت مقابل 50 ألف دولار، حيث دعت المهتمين للتواصل معها عبر تطبيق تيليجرام المشفر لترتيب عمليات الشراء.

فيما أكّد متحدث باسم مايكروسوفت أن هذه الادعاءات بسرقة بيانات الشركة محض خدعة لاستدراج الراغبين في شراء الحسابات الشخصية، لافتاً إلى أن الشركة أجرت تحليلاً دقيقاً لبياناتها وخوادمها ما أثبت عدم صحة هذه الأنباء.