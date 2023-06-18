مايكروسوفت: هجمات إلكترونية وراء تعطل بعض الخدمات

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أرجعت شركة مايكروسوفت، سبب الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر إلى وقوع هجمات إلكترونية.

وشددت الشركة على أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها، في إشارة إلى رصدها زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات.

ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقاً وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم ستورم-1359 بعد أن حددت موضع التهديد.

وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.