“مايكس”.. شريك صوتي للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض “فومكس”

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عقد المنتدى السعودي للإعلام، العديد من الشراكات، في نسخته الثالثة، التي تنطلق خلال الفترة من 20 – 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وأعلن المنتدى، انضمام بودكاست “مايكس” إلى قائمة الشركاء، بوصفه شريكاً صوتياً للمنتدى، ولمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، الذي يقام على هامشه من يوم 19 إلى 21 فبراير.

وأسهمت “مايكس” من خلال قوة الكلمة وأثر القصة، في صناعة أكبر شبكة من أكبر شبكات التدوين الصوتي في العالم العربي، لتنشر من خلالها ثقافة البودكاست التي أصبحت ركيزة أساسية في سوق صناعة المحتوى حول العالم وأسلوبًا للحياة الحديثة.

يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة، سيشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، وحضور عدد من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء المتخصصين، وإقامة أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون العديد من الرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.

ويشارك في معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم، مما يعد فرصة لبناء الشراكات وتبادل التجارب والخبرات.