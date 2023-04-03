ما أسباب الصداع بعد الإفطار وكيفية تجنبه؟

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الصداع من المشكلات المزعجة التي قد تصيب بعض الأشخاص بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، ويأتي ذلك بشكل مفاجئ، والبعض يعتقد أن السبب في ذلك قلة الطعام والشراب، ولكن يوجد أسباب أخرى للصداع بعد الإفطار.

يلخص الأطباء أسباب الصداع بعد الإفطار في: يحدث ذلك نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب.

هذا الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس، إعاقة عملية التنفس تجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع، قد تشعر أيضا بصداع نصفي بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

كيف نتجنب الصداع بعد الإفطار؟

الإفطار على الماء والتمر.

ترك فترة قصيرة بعد تناول التمر وشرب الماء حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج.

تناول وجبة إفطار متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

تجنب تناول الحلويات خلال الإفطار.

الحد من تناول العصير المحلى في الإفطار.

المشي قليلا بعد تناول الطعام.