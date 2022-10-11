ما أسباب تخثر وجلطات الدم؟.. استشاري يُجيب (فيديو)

كشف الدكتور عمر السحيباني، استشاري أمراض الدم، عن تخثر وجلطات الدم كونها جزء معروف من أمراض الدم ولها أسبابها الطبية وعلاجاته المعتمدة، موضحًا، أهم هذه الأسباب والعلاجات.

وقال الدكتور عمر السحيباني، استشاري أمراض الدم في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية عن أسباب تخثر الدم: “هذه أعراض معروفة، هي جزء أساسي من أمراض الدم، وقد تكون وراثية ومناعية، وأسباب أخرى، مثل عادات سيئة”.

وأضاف: “تزيد من خطورة أمراض تخثر الدم أو الجلطات هذه معروفة، ومعتمدة دوليًا تكون بها خلل ونقص ومسببات وراثية، ومناعية، وبعض الأجسام المضادة، التي تسبب خطورة الإصابة فضلا عن بعض العلاجات”.

وأكمل: “بعض العلاجات، مثل مرضى السرطانات والأورام وحبوب منع الحمل فضلا عن الجلوس والركود، بعد العمليات وكلها أنواع إذا كانت وريدية أو جينية وعلاجات السيولة التي تستخدم كعلاجات وقائية”.