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ما الأرحام التي تجب صلتها؟ وهل وسائل التواصل تُعتبر من الصلة؟ “الخثلان” يُجيب

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 9:19 صباحًا

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن صلة الرحم من أهم القربات التي يتقرب بها العبد إلى  الله عز وجل.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأرحام التي تجب صلتها هي محل خلاف لدى أهل العلم، والقول الراجح أنهم المحارم، وأن ضابط ذلك أنك لو افترضت أحدهما ذكرًا و الآخر أنثى، لم يجز له أن يتزوج بها، وأن ذلك يشمل الوالدين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو من أب أو أم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

صلة الرحم واجبة في حق هؤلاء ومستحبة مع هؤلاء

وأكد أن هؤلاء جميعًا تجب صلتهم، وأن الإنسان يأثم لترك صلتهم، وأن من عاداهم فصلتهم مستحبة، مثلًا أبناء الأعمام تستحب صلتهم، لأن لو واحد منهم ذكر والآخر أنثى جاز له أن يتزوج بها، فلذلك تستحب صلتهم ولا تجب، وكذلك أبناء الأخوال وأبناء الخالات.

 

 

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 سبتمبر 2022 - 9:19 صباحًا
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