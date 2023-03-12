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ما السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالمملكة؟

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 12 مارس 2023 - 10:05 مساءً
  • أوضح المهندس ناصر الراجحي، الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار الخاصة بالأراضي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “الأسعار ارتفعت بشكل رئيسي، خاصة وأن المطورين عقاريا في نظام الشقق، وبحكم الخطة المدعومة للأسعار التي أصبحت ميسرة وسهلة جدا، فكثير من الناس يمكنها أن تأخذ القرض الميسر السهل، خاصة وأنه كانت أسعار الفائدة بسيطة”.

وأكمل: “بالتالي المطورين عقاريا، أصبحوا يشترون الأراضي بأي سعر مقابل أنهم يقومون ببناء الشقق سريعا فيزيد في السعر مقابل أن يأخذ الأرض المناسبة، فبدأت الأسعار ترتفع بشكل كبير”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 12 مارس 2023 - 10:05 مساءً
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