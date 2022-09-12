ما السبب وراء تورم أصابع الملك تشارلز الثالث؟

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تحدث طبيب بريطاني، اليوم الاثنين، عن السبب وراء التورم الشديد لأصابع الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.

وقال الدكتور جاريث ناي، إن تشارلز الثالث عانى منذ سنوات تورم الأصابع، وهو مرض مزمن أطلق عليه الملك نفسه مازحاً «أصابع النقانق»، وذلك أثناء قيامه بجولة في أستراليا بعد رحلة طويلة عام 2012، بحسب «ديلي ميل».

وأوضح أن العديد من الحالات الصحية يمكن أن تكون مسؤولة عن التورم، مشيراً إلى أن أهمها احتباس الماء والشيخوخة.

وأضاف أن هذا النوع من التورم يدعى «الوذمة»، وهي حالة يبدأ فيها الجسم احتباس السوائل في الأطراف، وعادةً في الساقين والكاحلين، وفي الأصابع أيضاً، ما يؤدي إلى انتفاخها، ويمكن أن يصاب كبار السن بهذا الاضطراب إذا جلسوا فترات طويلة من الزمن.

وأظهرت صور حديثة للملك تشارلز الثالث، الذي يبلغ من العمر 73 عاماً، أصابعه المنتفخة الحمراء، وذلك إثر تحول الانتباه إليه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتوليه العرش، وتم تداول الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتوجه ملك بريطانيا إلى إدنبره اليوم للانضمام إلى أشقائه، عندما يُنقل نعش والدته الراحلة في موكب مهيب من أحد قصورها الإسكتلندية إلى كاتدرائية سانت جايلز التاريخية بالمدينة.

وسيشارك أيضاً كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية بالكنيسة، حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن غداً.