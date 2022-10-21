ما السر وراء ارتفاع أسعار تأمين السيارات في المملكة؟.. مسؤول يرد (فيديو)

المناطق ـ متابعات

قال عادل العيسى، متحدث قطاع التأمين في المملكة، إن ارتفاع أسعار التأمين جاء في المقام الأول؛ بسبب ارتفاع الحوادث وأسعار قطع الغيار.

أسعار تأمين السيارات

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، ردا على سؤال لماذا وصلت أسعار التأمين ضد الغير لـ 8 آلاف؟ قائلا: السبب في ذلك أن الشركات خسرت ماليا خلال الفترة الماضية وبصورة كبيرة.

وأوضح أن الخسارة في السيارات ارتفعت جدًا بسبب كثرة الحوادث، وكذلك شهدت قطع غيار السيارات ارتفاعا ملحوظا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مقدمي الخدمة في الورش والوكالات.

وبين أن المملكة بها 26 شركة، وبكل تأكيد الأسعار فيهم ليست مرتفعة لكن في بعضها.