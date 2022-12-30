ما السر وراء خزانة بيليه المغلقة في غرفة ملابس سانتوس؟

يعيش عالم كرة القدم حدادًا على وفاة بيليه، الذي يُقال أنه أعظم لاعب لعب هذه الرياضة على الإطلاق، ومع ذلك لا تزال هناك ألغاز كبيرة تحيط بالبرازيلي، وأحد هذه الألغاز هو خزانة ملابسه المغلقة داخل غرفة ملابس سانتوس.

لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، بعد سنوات عديدة من تمثيله للنادي البرازيلي، أصبحت الخزانة جزءًا لا يتجزأ من غرفة ملابس سانتوس، لدرجة أن اللاعبين والمدربين السابقين علقوا عليــــها: “كنت في غرفة ملابس سانتوس ولا أحد يشغل المكان الذي احتله بيليه”.

وأضاف المدرب: “لديه خزانة مغلقة منذ أن لعب آخر مباراة له مع النادي، وأدخل بعض الأشياء وأغلقها وقال” لا يمكنك فتحها إلا عندما لا أكون معك “.

يمكن الآن فتح الخزانة

مع وفاة بيليه، ستكون هناك فترة حداد كبيرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مماثلة لتلك التي شوهدت في الأرجنتين عندما توفي دييجو مارادونا العظيم، وإذا أخذنا كلمات ليل في ظاهرها فإن وفاة بيليه تفتح الباب الآن لرؤية محتويات خزانة ملابسه الشهيرة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النادي سيعاقب هذا بالفعل أم لا ، مع تكهن الكثير بأنه يمكن أن يصبح مزارًا دائمًا للرجل العظيم، وتكهن آخرون بما قد يكون وراء الباب المغلق، ويتوقع البعض أن تكون هناك الأحذية التي ارتداها في مباراته الأخيرة مع سانتوس، بالإضافة إلى رسالة امتنان محتملة للنادي حيث قضى كل مسيرته.

لم يعلق سانتوس كنادي بعد على الأمر، حيث تم إغلاق الخزانة لأكثر من 40 عامًا، ومن المحتمل أن يكون هذا قرارًا سيستغرقون وقتهم فيه.

اقرأ ايضًا