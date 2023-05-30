ما العلاقة بين الشمس والقبلة خلال هذا الأسبوع؟.. خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال “خالد الزعاق” إن القبلة هي وجهة المصلي، وبيت المقدس هي وجهة المسلمين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الـ17 من رجب من السنة الثانية من الهجرة، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “تقويم” أن القبلة تحدد عن طريق النجوم في الليل، وعن طريق الشمس بالنهار، مشيرا إلى أن الشمس شيء أساسي في تحديد مواقيت الصلاة، وفي تحديد القبلة.

وأكد أن خلال هذا الأسبوع، فإن الشمس تكون هي القبلة وقت آذان الظهر على الحرم، خاصة في الأيام 27 و28 و29 مايو، موضحا أنها في الساعة 12:27 دقيقة تكون فوق الكعبة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الشمس تمر على الكعبة مرتين فقط بالسنة، الأولى وهي في اتجاهها لمدار السرطان في الـ 27 من مايو، والثانية وهي متجهة إلى مدار الجدي في الـ 16 من يوليو.