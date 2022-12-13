ما العلاقة بين فيتامين د وقدرات وظائف المخ؟.. دراسة توضح

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خلصت دراسة أمريكية إلى أن ارتفاع نسبة فيتامين د في المخ يساعد على تحسين الوظائف الذهنية للإنسان.

وتسلط الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة تافتس الأمريكية، الضوء على أهمية معرفة دور المواد الغذائية والفيتامينات في تعزيز قدرة المخ على مقاومة بعض الحالات المرضية مثل الخرف وألزهايمر.

ومن المعروف أن فيتامين “د” له دور مهم في كثير من الوظائف الحيوية بالجسم، مثل الاستجابة المناعية وتقوية العظام.

ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال تناول بعض المأكولات مثل الأسماك، أو بعض المشروبات مثل اللبن وعصير البرتقال، كما أن التعرض للشمس لفترات كافية يساهم في تعزيز فيتامين “د” في الجسم.

نُشرت في الدورية العلمية “ألزهايمر أند ديمنشيا: ذي جورنال أوف ألزهايمر أسوسيشن”، وتقول رئيسة فريق الدراسة، كايلا شيا، في تصريحات للموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في العلوم، إن الغرض من هذه الدراسة هو “معرفة ما إذا كان فيتنامين د متواجد في المخ، وما إذا كان اختلال تركيزاته في المخ يقترن بتدهور الوظائف الذهنية”.

تواجد فيتامين “د” في 4 مناطق بالمخ يرتبط بتحسن الوظائف الذهنية

واختبر الفريق البحثي أنسجة المخ من 209 متطوعين في مشروع بحثي بدأ عام 1997 ويحمل اسم “راش ميموري أند إيدجينج بروجيكت” لدراسة مرض ألزهايمر.

وتوصل الفريق إلى أن تواجد فيتامين “د” بتركيزات مرتفعة في 4 مناطق في المخ يرتبط بتحسن الوظائف الذهنية.

وأضافت شيا: “لقد أصبحنا نعرف الآن أن فيتامين د متواجد بكميات معقولة داخل المخ، ويبدو أن وجوده مرتبط بالحد من تدهور الوظائف الذهنية، ولكن ما زال من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث في إطار علم أمراض الأعصاب قبل أن نبدأ في وضع خطط التدخل العلاجي للاستفادة من هذه النتائج”.

وحذر الباحثون من الافراط في الحصول على جرعات فيتامين “د” من خلال المكملات الغذائية كإجراء احترازي للحفاظ على الوظائف الذهنية، وأكدوا أن تناول هذه الفيتامين بكميات كبيرة ينطوي على أضرار بجسم الانسان.